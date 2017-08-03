Москва, 3 августа, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» предложил известному телеведущему Андрею Малахову работу. Об этом говорится в открытом обращении, опубликованном в официальном Твиттере клуба.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

«Спартак», опубликовал открытое письмо в адрес Андрея Малахова, подписанное генеральным директором клуба Андреем Веревко, в котором телеведущему предложили должность ведущего домашних матчей.

«ХК «Спартак», у которого, так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей», — говорится в письме.

Напомним, 31 июля появилась информация, что Малахов покинет «Первый канал», где он ведет несколько популярных телепередач. Появились также слухи о его возможном переходе в холдинг ВГТРК. Кроме того, возможный уход Малахова с первого канала связывают с возвращением продюсера Натальи Никоновой.

На сегодняшний день ни Малахов, ни его официальный представитель, ни Первый канал не дают комментариев по этой ситуации. В ВГТРК информацию о переходе ведущего не подтвердили.