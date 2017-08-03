Вашингтон, 3 августа, 2017, 07:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter опроверг информацию СМИ о том, будто бы он назвал Белый дом «настоящей дырой».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я люблю Белый дом, это одно из прекраснейших зданий, которые я когда-либо видел, — написал президент США. — Однако фейковые новости заявили, что я назвал его дырой».

Ранее издание Sports Illustrated сообщило, что президент США Дональд Трамп объясняя свои частые визиты в гольф-клуб в Бедминстере якобы заявил, дескать «Белый дом — настоящая дыра».

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