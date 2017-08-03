Южно-Сахалинск, 3 августа, 2017, 07:53 — ИА Регнум. «Компьютерная томография головного мозга выявила, что Александр Вадимович перенёс инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге», — отметила адвокат Ольга Артюхова.

Insultcure.ru Инсульт

Также она рассказала, что врачей настораживают постоянные жалобы её подзащитного на загрудинные боли, что может являться следствием дисфункции работы сердца. Кроме того, у Хорошавина постоянно держится высокое артериальное давление.

«Врачи в СИЗО делают все возможное в той ситуации, которая есть. Ежедневно перед заседанием в СИЗО измеряют давление подсудимым и отправляют справки в суд», — добавила она.

Отметим, что, по сообщениям местных СМИ, врачи сосудистого центра Сахалинской областной больницы диагностировали у экс-губернатора гипертоническую болезнь второй степени.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взяток. Вместе с чиновником были арестованы высокопоставленные сотрудники областной администрации. Президент России Владимир Путин отстранил экс-губернатора от управления регионом в связи с утратой доверия.

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Следствие утверждает, что в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группировку, в состав которой вошли также высокопоставленные чиновники региона, которая принуждала местных предпринимателей фактически платить оброк. Общая сумма взяток составила более 522 млн рублей.