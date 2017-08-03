Москва, 3 августа, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В первый же день после отмены запрета новые мощности были использованы на 44,3%. Если 1 августа средняя загрузка трубопровода была 2,337 млн кубометров в час, то в 6:00 мск 2 августа (начало новых газовых суток) она выросла до 2,976 млн кубометров в час.

malenki Газопровод OPAL

В суточном выражении благодаря выкупленным на аукционе мощностям транзит газа через OPAL должен увеличиться на 15,3 млн кубометров. Платформа PRISMA, на которой проводятся аукционы, не раскрывает данных о покупателях, а в компании «Газпром» не сообщали о своем участии в торгах.

После 2 августа заявка на транзит российского газа в Словакию через территорию Украины снизилась: по данным словацкого оператора Eustream, заявка на транзит российского газа через газоизмерительную станцию «Вельке-Капушаны» на 3 августа сократилась по сравнению с предыдущими сутками на 13,4 млн кубометров — со 161 млн до 147,6 млн кубометров. Поздно вечером заявка была скорректирована: она составила 155,1 млн кубометров.

Напомним, 28 июля Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску польской PGNiG, приостанавливавшие доступ «Газпрома» к дополнительным мощностям газопровода OPAL. За неделю до этого аналогичный вердикт озвучил и Европейский суд.

Польские и украинские истцы во время судебного разбирательства не смогли доказать наносимый «Газпромом» ущерб, который якобы возникал из-за того, что российская энергокомпания использует производственные мощности в обход Украины и Польши напрямую в Чехию и Германию. Поэтому немецкий суд решил, что нет весомых доказательств для ограничения доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL.

По газопроводу OPAL поступает российский газ, который проходит по морскому газопроводу «Северный поток». Однако вследствие регуляторных ограничений труба была загружена не полностью. ЕК одобрила в октябре 2016 года расширение доступа «Газпрома» к Opal, при этом исключительное право российского холдинга на использование половины транзитных мощностей газопровода осталось в силе.

Также Еврокомиссия разрешила «Газпрому» принимать участие в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal. Польшу и Украину такое решение не устроило. Они заявили, что соответствующее решение ЕК создает риски для поставки газа между двумя странами.

В декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобу в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе. После этого Европейский суд приостановил решение ЕК в качестве обеспечительной меры. Так, для «Газпрома» был установлен лимит на использование газопровода — не более 50% мощностей.