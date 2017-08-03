Москва, 3 августа, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон о расширении санкций против России. Несмотря на санкции, Минфин России успешно разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме 35 млрд рублей при совокупном спросе 72 млрд рублей.

ИА REGNUM Рубль

На американской сессии ключевым фактором укрепления рубля стал рост цен на нефть после выхода официальных данных Минэнерго США. Отчет зафиксировал сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов. На новостях баррель Brent подорожал до $52,40.

Торги по курсу рубля завершились снижением, он частично смог отыграть дневные потери. Курс доллара снизился до 60,37 рубля, курс евро — до 71,64 рубля.

3 августа на внутреннем рынке ожидается стабилизация курсов по рублёвым парам на текущих уровнях. У Brent есть запас к росту до $52,65. Если покупатели его используют, то курс доллара вернётся к уровню 60,20 рубля.

Долларовые покупатели нацелены взять уровень 61,20 рубля. Здесь проходит сильное сопротивление, от которого может начаться фаза укрепления рубля. Чтобы курсу рубля перестать падать, ему по отношению к доллару необходимо закрепиться выше 59,95 руб.

Напомним, 2 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 24,00 коп. (+0,40%), до 60,59 руб., курс евро — на 52,75 коп. (+0,74%), до 71,79 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+17,24%), евро/рубль — 296,4 млн евро (+14,75%).

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