Оренбург, 3 августа, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что такая ситуация возникла впервые:

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«В предыдущие годы средства на техническое обслуживание имущества предусматривались в областном бюджете в виде субсидий на выполнение государственного задания. Нынешний финансовый год заставил сфокусировать внимание бюджета на решении приоритетных задач — повышении и выплате заработной платы работникам культуры, оплате коммунальных и иных обязательных платежей. Это болезненно сказалось на вопросе содержания имущества, особенно в тех случаях, когда здания имеют сложные технические решения, как главная библиотека нашего региона».

Обязательным требованием технического обслуживания и эксплуатации всех технических систем является заключение договоров с лицензированными организациями о привлечении к этой работе их аттестованных специалистов.

Евгения Шевченко признала:

«Конечно, это ненормально — и духота в залах, и неработающие лифты. В настоящее время принято временное решение о заключении краткосрочного договора на запуск и обслуживание системы кондиционирования воздуха. Со своей стороны учредитель намерен предпринять исчерпывающие меры по исправлению ситуации».

Глава ведомства также сделала акцент на том, что библиотека не располагает большими возможностями по привлечению средств от предпринимательской деятельности. У театра или филармонии в этом смысле возможностей чуть больше. Услуги же государственных библиотек оказываются бесплатно.

Напомним, что в 2018 году библиотеке им. Крупской исполнится 130 лет. Весной 2010 года построено новое книгохранилище, рассчитанное на 1,5 млн единиц хранения и оснащенное автоматизированной системой «Телелифт», интернет-сервисами. На строительство нового здания из регионального и федерального бюджетов затратили 705,5 млн рублей.

Во время открытия книгохранилища чиновники подчеркнули, что библиотека станет самой современной по уровню автоматизации и информатизации в России и странах СНГ, что будет способствовать дальнейшему совершенствованию работы с читателями.

Проект информатизации библиотеки был разработан Министерством культуры России с учетом технических решений, применяемых в национальных библиотеках стран Евросоюза, и рекомендован для использования в субъектах РФ. Помимо монорельсовой транспортной системы «Телелифт», предназначенной для быстрой адресной доставки книг из хранилищ, библиотека имени Н. К. Крупской оснащена двумя импортными грузопассажирскими лифтами и двумя подъемниками для инвалидов-колясочников, а также сложной системой вентиляции и кондиционирования воздуха.