Москва, 3 августа, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Футболисты ЦСКА одержали победу над греческим клубом АЕК в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

ЦСКА

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо с передачи Алексея Березуцкого.

Напомним, первый матч, прошедший 25 июля в Афинах, завершился победой ЦСКА со счетом 2:0. Таким образом, «армейцы» по сумме двух матчей вышли в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Следующий соперник ЦСКА определится в результате жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне 4 августа.

Статистика матча (ЦСКА/АЕК)

Удары 10/10

Удары в створ 3/5

Владение 47%/53%

Фолы 21/16

Составы на матч:

АЕК: Анестис, Лопеш, Чосич, Враньеш, Чигринский, Бакасис, Юханссон, Симоеш, Манталос, Ливайя, Клонаридис.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Васин, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, Витиньо.

Главный арбитр матча: Бенуа Мийо (Франция)

Гол: Натхо, 74 — 1:0