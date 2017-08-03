Якутск, 3 августа, 2017, 07:12 — ИА Регнум. Избирком Якутии будет вынужден включить графу «против всех» в бюллетени на выборах в муниципальных образованиях республики по распоряжению ЦИК РФ. Причина в том, что принятый региональными депутатами закон о её отмене в федеральной избирательной комиссии сочли не соответствующим законодательству страны. Противоречие в документе республиканский парламент будет устранять уже после выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Resizia Выборы

Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог и журналист Якутии Чокуур Гаврильев подчеркнул, что региональный закон еще действует, так как Госсобрание региона его не аннулировало, и в суд об отмене этого положения пока никто не обращался.

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«С другой стороны муниципальные выборы — это по Конституции другая власть. Организующая комиссия на этих выборах — не ЦИК, а избирательная комиссия муниципального образования, то есть наслега, улуса (района). ЦИК республики может дать только рекомендации, а решение за избирательной комиссией наслега, города, района. Я не юрист, но думаю, нужно грамотное юридическое объяснение, каким же законом руководствоваться местным ТИКам: технически не правомочным региональным законом (недочет законодателя) или же старым законом, который уже отменен, либо федеральным?», — недоумевает политолог.

Чокуур Гаврильев также отметил, что республика в принципе поспешила, возвратив графу «против всех» в 2014 году.

«Таким образом, можно сказать кандидат «против всех» вернулся, чтобы сказать: «Пока!». На этих муниципальных выборах, похоже, он будет, но на следующих, когда исправит Ил Тумэн этот закон, он уже уйдет. Всё равно не понимаю логику. Если уж отменять это право, надо было во всех уровнях. Или по-другому, если вернуть право голосовать против всех, то надо было вернуть на все уровни», — также считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, предложение регионального избиркома убрать из муниципальных бюллетеней графу «против всех» было одобрено депутатами Госсобрания республики на заседании 30 мая. Необходимость таких законодательных изменений была аргументирована равнением на большинство (в России осталось всего несколько регионов, где можно не выбирать кандидата), а также недавними протестными выборами в Якутии и необходимостью нести расходы на повторное голосование.

«Если вы против остальных кандидатов, то честнее и лучше остаться дома, например, или прийти всех вычеркнуть, — заявила на парламентской сессии депутат-единоросс Евгения Михайлова. — То есть права-то есть для того, чтобы демократично высказать своё мнение».

Напомним, 10 сентября в Якутии состоится более 500 выборов глав и депутатов разного уровня, в том числе будут избраны главы 8-ми районов республики и её столицы.