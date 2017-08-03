Антироссийские настроения и информационная война: Радио REGNUM. Новости дня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Кто хозяин: «лоббисты НАТО» в парламенте Сербии требуют смены посла России;
- Энергетические интересы: Трамп ввёл новые антироссийские санкции;
- Курс на дестабилизацию: Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата;
- ЧП: от взрыва на складе боеприпасов в Абхазии пострадали десятки граждан России;
- «Климатическая риторика»: монгольские ГЭС на Селенге.