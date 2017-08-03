Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2017, 06:46 — ИА Регнум. Накануне, как рассказали в Ассоциации советов многоквартирных домов, на месте слива побывала специальная комиссия.

Рыбные отходы

«На месте её члены увидели значительную территорию, уже превратившуюся в зловонное болото. Существует вероятность, что отходы рыбного производства сливались на эту территорию не один год, о чем говорит тот факт, что жидкость никуда не уходит и не впитывается, а превращает поле в трясину», — говорят собеседники агентства.

Выяснилось, что данная территория была сдана в аренду коммерсантам. Сейчас Роспотребнадзор делает различные запросы по поводу их работы, а потом будут принимать решение о применении санкций, и, конечно, потребуют устранить нарушения.

ИА REGNUM напоминает, что проблема со стихийными или несанкционированными свалками рыбных отходов для Камчатки не нова. Особенно остро она встает летом, когда самый разгар лососевой путины. Отходы нерадивые предприниматели сваливают в разных местах. Они не только портят воздуха в населенных пунктах, но еще и привлекают медведей, что может быть опасно для людей.