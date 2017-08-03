Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Один из крупнейших независимых производителей природного газа в России — компания НОВАТЭК, рассматривает возможность строительства на Камчатке терминала по перегрузки сжиженного природного газа (СПГ), что даст компании экономию при транспортировке газа, производимого в российской части Арктики — на полуостровах Ямал и Гыдан, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

kuhnmi Камчатка

Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шла речь на встрече представителей компании с руководством региона. Сейчас делегация НОВАТЭКа и «Атомфлота» рассматривают варианты мест, на которых на Камчатке можно построить терминал. Они уже провели обследование и техническую оценку площадок в бухтах Вилючинская, Русская, Бечевинская и Моржовая. Также планируют осмотреть Авачинскую бухту. Окончательное решение по выбору места будет принято после проведения всех исследовательских работ.

Коммерческий директор НОВАТЭКа Лев Федосьев рассказал, что Камчатка выбрана не случайно — это регион с глубоководными незамерзающими бухтами с прямым выходом в Тихий океан.

«Вот почему мы здесь и почему оцениваем возможность строительства перевалки объемом 20 млн тонн с тем, чтобы обеспечить возможность маркетирования и продажи производимого нами СПГ путем оптимизации транспортных расходов, уменьшения количества дорогостоящих танкеров ледового класса и использования судов конвенционного класса, которые существенно дешевле, чем корабли для работы на Севморпути», — сказал он.

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша отметил, что строительство терминала и его работа — это проект ни одного десятилетия.

«Перевалка эта будет на 40 лет минимум, а может быть и на все 100. Поэтому вопрос важнейший, это постоянный бизнес. Здесь объем работы на десятилетия», — отметил гендиректор.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил своим подчиненным оказать всю возможную поддержку при реализации этого проекта.

«Данный проект является значимым не только для Камчатки, но и для всей Российской Федерации. Работа будет организована, и помощь, которая будет зависеть от Камчатского края, будет оказана. Такие проекты необходимо поддерживать», — сказал на встрече зампред правительства края Юрий Зубарь.

В настоящее время НОВАТЭК реализует несколько масштабных проектов по добыче СПГ в Ямало-Ненецком округе. После их выхода на проектную мощность годовое производство сжиженного природного газа и жидких углеводородов может составить более 35 млн тонн в год. Первый завод производительностью 5,5 млн тонн компания планирует запустить до конца 2017 года.

Как ранее сообщала газета «Коммерсант», технологическая концепция проекта по возможному строительству терминала на Камчатке пока не выбрана, возможно строительство как классического наземного терминала, так и плавучего. Инвестиции в терминал, как и сроки ввода, в НОВАТЭКе не называют. Суть проекта в том, чтобы перегружать СПГ из танкеров ледового класса, способных проходить по Севморпути, в обычные, стоимость фрахта которых ниже, а скорость в открытой воде выше.