Улан-Удэ, 3 августа, 2017, 06:14 — ИА Регнум. На туристической базе в Кабанском районе Бурятии произошло массовое отравление детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В больнице

Как отмечается, ЧП произошло 2 августа на турбазе «Дали-Байкалтур» на побережье озера Байкал во время проведения фестиваля Baical Dance Camp.

«В послеобеденное время за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось 28 человек, в том числе 26 детей», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка. Прокуратура намерена выяснить, соблюдались ли в лагере санитарно-эпидемиологические нормы.

Танцевальный фестиваль Baical Dance Camp проходит с 28 июля по 5 августа. В нём принимают участие около 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Читайте также: В США 40 детей пострадали в результате утечки химикатов в бассейне