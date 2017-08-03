Казань, 3 августа, 2017, 06:07 — ИА Регнум.

В Татарии с 1 октября 2017 года в 1,049 раза будут проиндексированы денежные выплаты главам муниципалитетов, районным депутатам, председателям контрольно-счетных органов и месячные должностные оклады муниципальным служащим. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Примерный размер денежного довольствия глав районов не оглашается, но согласно действующего постановления Кабинета министров РТ №722 оно состоит из нескольких составляющих и зависит от ряда критериев. Один из них — это численность населения муниципального округа, в котором работает глава. Для примера, согласно декларации о доходах, градоначальник Казани Ильсур Метшин за 2016 год заработал 4 248 904,65 рубля. Если распределить его доход по месяцам, то сумма составит около 354,07 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на второй квартал 2017 года прожиточный минимум увеличили на 3,25% — с 8 298 до 8 568 рублей.

До стоимостной величины минимального потребительского бюджета в республике показатель не дотягивает 41,52%. Отдельно для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился на 3,32% — до 9 142 рублей. Для пенсионеров прирост составил 4,13% — до 7 029 рубля, для детей 3,05% — до 8 490 рублей.

Напомним, также в республике на второй квартал 2017 года установили стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Относительно второго квартала 2016 года показатель вырос всего на 5% — с 13 952 до 14 650 рублей.

Напомним, закон «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан» действует с 2008 года. Ежеквартально кабинет министров региона утверждает данный показатель, который выше прожиточного минимума и используется для реальной оценки уровня жизни населения в регионе. В минимальный потребительский бюджет входит стоимость не только определённого набора продуктов питания, но и непродовольственных товаров, услуг, обязательные платежи и сборы.

Данный показатель используется при разработке социально-экономической политики региона, формировании бюджета, в коллективно-договорном регулировании оплаты труда. Кроме того, размер минимальной заработной платы в республике также основывается на базе минимального потребительского бюджета.

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