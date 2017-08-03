Якутск, 3 августа, 2017, 05:42 — ИА Регнум. «Я не такой человек, чтобы обижаться на это», — сказал глава Якутии ЯСИА и подчеркнул, что ничего крамольного в этом не видит.

Glava.sakha.gov.ru Егор Борисов

«Я обрадовался, что Владимир Путин назвал меня Егоровым, а не Ивановым, например. Имя-то ему знакомо, значит. На самом деле, он меня прекрасно знает», — уверен Егор Борисов.

Другую обидевшую якутян оговорку президента, когда Владимир Путин сказал «сахи» вместо «саха» (слово не склоняется — прим. ИА REGNUM ), глава республики никак не прокомментировал.

Как сообщало ИА REGNUM, «Недетский разговор с Владимиром Путиным» проходил 21 июля в Сочи. Президент отвечал на вопросы воспитанников образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Фамилию главы Якутии и ошибку в употреблении слова «саха» глава государства допустил, отвечая на вопрос якутского школьника Ашота Шагеняна.