Казань, 3 августа, 2017, 05:43 — ИА Регнум.

Банк, от падения которого пострадали свыше 16 тыс. клиентов, пытается войти в состав кредиторов ликвидируемой инвестиционно-финансовой компании «Татинк» из Казани. Сумма требований ПАО «Татфондбанк» по восьми кредитам превышает 724,4 млн рублей. Ходатайство потенциального кредитора Арбитражный суд Татарии рассмотрит 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По имеющейся информации, кроме вышеозвученной суммы «Татинк» задолжал «Татфондбанку» по другому кредиту более 51,88 млн рублей. Кредит был предоставлен компании в конце декабря 2015 года и обеспечен залогом — 12 квартирами в доме №19А в городе Звенигороде Московской области. Накануне должник произвёл оценку данного имущества. Его рыночная стоимость — 43,27 млн рублей.

ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Татинк» выступает также учредителем ещё трёх компаний, о планируемой подаче иска о банкротстве которых ранее заявил ПАО «Татфондбанк».

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Татинк» была создана 15 октября 2003 года. Учредители — два физических лица, а основной вид работы компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. ООО было признано банкротом в мае 2017 года и тогда же введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Иск был подан ООО «Автопаркинг», которому компания задолжала 371 тыс. рублей.

Конкурсный управляющий банка в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» также продолжает обжаловать сделки, совершённые в период, когда уже было известно о финансовых проблемах. Кроме того, одновременно с исками о банкротстве должников госкорпорация пытается опротестовать ликвидацию некоторых из них. В конце июля 2017 года Арбитражный суд РТ из-за недочётов вернул ПАО «Татфондбанк» иск о признании решения участников ООО «Полюс С» о ликвидации ООО «Атлас-Логистик» недействительным. Банк после устранения недочётов может повторно подать иск.

Некоторые клиенты не дожидаясь судебного решения вернули задолженность банку. Так, 27 июля Арбитражный суд РТ принял отказ от иска к ООО «АК Барс Дрожанное», чей долг превышал 31,16 млн рублей. Он был выплачен до рассмотрения дела по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. Сейчас банк активно судится за отмену переводов средств и сделок, заключённых в период, когда стало известно о финансовых проблемах.

Экс-глава правления «Татфондбанка» находится в СИЗО до середины октября. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

"Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.