Вашингтон, 3 августа, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Как сообщается, 73-летний Ральф Флинн и 44-летняя Каролин Флинн полностью признали свою вину и пошли на сделку со следствием, в результате суд приговорил их к 24 и 12 годам тюрьмы соответственно. Отмечается, что в противном случае супругам в соответствии с местным законодательством грозило более 200 лет лишения свободы.

Тюрьма

В ходе судебного процесса мужчина сознался, что осуществлял насильственные действия сексуального характера в отношении приёмного сына на протяжении 10 лет с момента, когда ребёнку исполнилось 9 лет. Каролин Флинн призналась, что присоединилась к преступным действиям своего мужа, когда их сыну было 15 лет.

Заместитель прокурора округа Санта-Клара Оан Тран заявила, что подвергавшийся насилию молодой человек «смог восстановиться» и на сегодняшний день ведёт нормальную жизнь. «У него есть подруга, работа и место, где жить», — сообщила она.

Напомним, что в России с 2013 года действует так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление российских детей гражданами США, который стал ответом на американский «Акт Магнитского». Закон был назван в честь российского мальчика Димы Яковлева, который погиб в 2008 году, оставленный приёмным отцом Майлсом Харрисоном на целый день в закрытом автомобиле. Сам Харрисон позднее был оправдан судом в США.

В июле этого года президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20 тему усыновления американцами детей из России, однако подробности этой беседы не раскрывались.