Бразилиа, 3 августа, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Палата депутатов Национального конгресса Бразилии высказалась против начала уголовного процесса в отношении президента страны Мишела Темера, подозреваемого в коррупции, передаёт Globo.

En.kremlin.ru Мишел Темер

В ходе заседания, транслируемого в эфире телеканала, уже более 160 депутатов проголосовали против инициативы, а следовательно — с учётом отсутствующих и воздержавшихся — сторонники отставки президента не набирают необходимые по закону две трети голосов.

В случае если бы члены нижней палаты парламента дали санкцию начать уголовный процесс против главы государства, Мишел Темер был бы отстранён от полномочий на 180 дней, отведённых на проведение расследования. По окончании этого периода он смог бы вернуться в президентское кресло, если обвинения не найдут подтверждения, или был бы окончательно отстранён от власти.

Теперь же уголовный процесс в отношении Темера будет приостановлен до конца 2018 года, когда истечёт срок его президентских полномочий.

Напомним, дело против Мишела Темера основано на показаниях руководителей крупнейшей в Бразилии компании по производству и заготовке мяса JBS, которые обвинили главу государства в получении незаконных вознаграждений с 2010 года и предоставили запись, на которой тот молча выслушивает или соглашается на возможные преступления коррупционной направленности.

Отметим, что накануне слушаний в парламенте бразильский Институт изучения общественного мнения Instituto Ibope опубликовал результаты последнего опроса, согласно которым 81% респондентов считает, что депутатам следует дать ход ходатайству генпрокурора и Верховный суд обязан начать расследование по фактам причастности президента президента к коррупционным преступлениям.