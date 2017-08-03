Вашингтон, 3 августа, 2017, 03:41 — ИА Регнум. Как говорится в распространённом заявлении, помощник по нацбезопасности президента США Герберт Макмастер «ценит прекрасную работу, которую вёл директорат по разведке под руководством Коэн-Ватника», однако последний решил, что «на сегодняшний день наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию».

Mil.ru Отставка

Сообщается, что Коэн-Ватник перейдёт на службу в другой департамент Белого дома, однако его новая должность пока не называется.

«Генерал Макмастер убеждён, что Коэн-Ватник ещё внесёт существенный вклад в национальную безопасность, выполняя другую роль в администрации», — говорится в заявлении.

Отметим, что Коэн-Ватник был назначен на должность директора по разведке в совете при Белом доме бывшим помощником президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном, который, не проработав и месяца, был вынужден уйти в отставку из-за всплывшей информации о его встрече с послом России Сергеем Кисляком, на которой якобы обсуждались антироссийские санкции.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Герберт Макмастер пытался уволить Коэн-Ватника, однако эта инициатива встретила протест со стороны Дональда Трампа и его главных советников.