Монреаль, Канада, 3 августа, 2017, 02:54 — ИА Регнум. Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте WADA, на текущий момент РУСАДА выполнило 19 условий организации и ещё 12 требований предстоит выполнить.

Борьба с допингом

В частности, ответственные органы по борьбе с допингом в России (Министерство спорта, Олимпийский комитет и РУСАДА) должны признать выводы доклада «независимой комиссии» под руководством Ричарда Макларена, в котором заявляется о многочисленных допинговых нарушениях в России.

Наблюдательный совет РУСАДА должен выбрать нового генерального директора через «прозрачный, внешний и объективный процесс» под наблюдением двух международных экспертов.

WADA также требует, чтобы российские власти должны предоставить доступ к пробам на допинг, находящимся в Московской лаборатории, которые были запечатаны в связи с федеральным расследованием.

Кроме этого, РУСАДА должно иметь полную автономию финансового управления в рамках государственного финансирования.

Сообщается, что WADA намерено провести аудит Российского антидопингового агентства, который ориентировочно запланирован на сентябрь 2017 года.

Напомним, в июле генеральный директор WADA Оливье Ниггли не исключил, что членство РУСАДА может быть восстановлено после совета учредителей международной организации, который пройдёт в ноябре.

В мае президент WADA Крэйг Риди заявлял о «значительной работе», проделанной Россией для того, чтобы восстановить членство в организации.