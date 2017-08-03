Москва, 3 августа, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Судьба российско-американских отношений теперь не зависит от действий России. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя подписание президентом США закона об ужесточении санкций.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг США

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«Теперь судьба российско-американских отношений никоим образом не зависит от действий российской стороны и зависит исключительно от действий американской стороны. Либо они рано или поздно найдут в себе мужество признать, что этот закон порочен, ошибочен, деструктивен, и они его ликвидируют, либо они его будут с упорством достойного лучшего применения сохранять в силе. Это значит, что у наших отношений будет предельно узкое пространство для дальнейшего развития», — уверен Константин Косачев.

По его мнению, Россия должна ответить на санкции в том же жанре и той же манере, как это делают США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп накануне, 2 августа, подписал закон о новых санкциях против России, КНДР и Ирана. По его словам, Конгресс США, который и продавил указанный закон, включил в него явно неконституционные меры.