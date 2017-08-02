Вашингтон, 3 августа, 2017, 02:25 — ИА Регнум. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что обеспокоенность президента США Дональда Трампа в связи с новыми санкциями против России не вызывает удивления, однако является неуместной, передаёт The Hill.

Gage Skidmore Джон Маккейн

«Озабоченность, которая выражена в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна», — приводит издание заявление влиятельного сенатора.

По словам Маккейна, «принятие документа, который получил поддержку большинства законодателей от двух партий в обеих палатах Конгресса, послужит мощным сигналом и друзьям, и противникам о том, что США готовы и далее привлекать к ответственности государства за их агрессивные и дестабилизирующие действия, угрожающие интересам национальной безопасности США, их союзников и партнёров».

Как передавало ИА REGNUM, Дональд Трамп 2 августа подписал ранее принятый Конгрессом США закон о новых экономических санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новые меры США затрагивают российские энергетические проекты, такие как «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

При этом сам глава Белого дома заявил, что Конгресс продавил закон, включив в него «явно неконституционные меры», а также констатировал, что новые санкции могут спровоцировать сближение России, Китая и КНДР и не позволят Соединённым Штатам участвовать в выгодных экономических проектах.

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