Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2017, 03:59 — ИА Регнум. На Камчатке были попытки получить дальневосточный гектар браконьерами. Если бы им удалось законным путем получить землю вблизи нерестовых рек или в охотничьих угодьях, то поймать их и пресечь преступный бизнес стало бы практически невозможно. Об этом ИА REGNUM рассказал вице-спикер краевого парламента Роман Гранатов.

Andshel Браконьерская ловля рыбы

Поэтому, по его словам, власти Камчатки просили федеральный центр предусмотреть в законе «о дальневосточном гектаре» пункты, которые избавили бы от подобных проблем.

«Предложения камчатских депутатов учтены в новой редакции закона о дальневосточном гектаре. Поправки приняты Федеральным Собранием и подписаны президентом. В принятой редакции содержится пункт о том, что власти регионов наделяются полномочиями самостоятельно определять охотничьи угодья, в границах которых в целях сохранения охотничьих ресурсов и ценных видов животных не могут быть предоставлены земли по программе дальневосточного гектара», — рассказал вице-спикер.

Кроме того он отметил, что ранее было множество обращений от охотников и рыболовов с опасениями, что в новой редакции закона появится возможность выдачи дальневосточного гектара в охотничьих угодьях. По их словам, последствия были бы катастрофическими для охотников и охотничьих хозяйств Дальнего Востока. Это повлекло бы уменьшение площади угодий, невозможность ведения охоты, сохранения и воспроизводства животного мира.

Кроме того, новыми поправками в закон предусмотрено, что если гражданин претендует на участок, который ограничивает доступ к уже существующим наделам, то уполномоченный орган может скорректировать границы, предусмотрев проходы, площади под коммуникации и места общего пользования, либо предложить заявителю варианты в другом месте. О проблеме создания инфраструктуры также раньше говорили на Камчатке. Проблема в том, что выдаваемые участки «нарезаны» так плотно, что между ними невозможно проложить дорогу и инженерные коммуникации.

«Что касается тех участков, которые уже нарезаны вплотную, то в законе предусмотрена возможность либо оформить в совместное пользование землю, которая необходима для обеспечения доступа к обоим участкам, либо скорректировать границы наделов», — сказал Гранатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке заявили, что на создание инфраструктуры для дальневосточных гектаров в самом крупном районе Камчатки — Елизовском, где как раз роздано самое большое количество земель, нужно более 10 млрд рублей. Указанная сумма — неподъемная для высокодотационного бюджета региона.

По последним данным, на Камчатке зарегистрирован в установленном порядке 1161 договор о предоставлении земельного участка. Ещё по 600 заявлениям граждан принято положительное решение в предоставлении. 237 договоров находятся на подписи у граждан. Больше всего участков выдано в Елизовском районе. Люди берут землю под индивидуальное строительство, сельское хозяйство и туризм.