Петропавловск-Камчатский, 3 августа, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Камчатки Константин Слыщенко (бывший глава Петропавловска-Камчатского), который вместе с другими коллегами по партии «Единая Россия» голосовал за принятие закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части провоза багажа», теперь обеспокоен тем, как он отразится на земляках.

Alexander Mishin Аэропорт Петропавловска-Камчатского

На своей странице в Facebook, как передает корреспондент ИА REGNUM, избранник сообщил, что «в связи с огромным количеством обращений по поводу бесплатного провоза багажа, направлены запросы в Министерство транспорта Российской Федерации и в ПАО «Аэрофлот» о разъяснении применения этих норм для Дальнего Востока и, в частности, Камчатки».

Слыщенко отметил, что в пояснительной записке к закону говорилось о концепции, которая заключалась именно в снижении тарифов на рейсы бюджетных авиакомпаний (лоукостеров). Сейчас, как отмечает депутат, «важно, чтобы подобные изменения, напротив, не привели к удорожанию цен на авиаперелеты».

Отметим, что депутат уже подвергся критике за то, что голосовал за принятие закона, а также теперь и за свой опрос. В частности, некоторые негативные комментарии есть и на его странице в социальной сети.

«Константин Слыщенко объясните, пожалуйста. Я начинаю терять веру в людей и нашу страну», — пишет один из пользователей, прикрепивший к сообщению новость о голосовавшем за закон депутате.

«Я представляю как бюджетники вылетая раз в два года на материк берут одну баночку икры и рыбы, плавки, и пластиковую карту. Такие мажоры налегке. А обратно везут пару дынь, с улыбкой на лице, китайских поедим — они вкуснее!))», — пишет другой.

В социальных сетях люди также отмечают, что новый закон распространяется только на невозвратные билеты, которые как раз и пользуются популярностью у жителей Камчатки, так как они самые дешевые. Проблема в том, что улететь с полуострова в отпуск дешево получается далеко не у всех. В летний сезон цены на билеты в один конец могут превышать 50 тыс. рублей, а невозвратные весной можно успеть купить по 11 тыс. Но пока на последние действует стандартная норма провоза багажа, а если её отменят, то людям придется доплачивать.

Закон, разрешающий авиакомпаниям отменять тариф на багаж в невозвратных билетов, был ранее подписан президентом России.