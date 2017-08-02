Вашингтон, 3 августа, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Граждане США, находящиеся на территории КНДР, должны в течение месяца покинуть эту страну. Об этом говорится в заявлении, распространённом 2 августа пресс-службой Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Лица, пребывающие в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года», — говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, американские паспорта больше не будут действовать или для транзита через эту страну.

Ограничение исключение будет сделано только для представителей СМИ и сотрудников гуманитарных организаций, а также в ситуациях, связанных с обеспечением «интересов национальной безопасности» США.

Напомним, в конце июля власти США приняли решение запретить гражданам поездки в КНДР. Как сообщали в Госдепартаменте, такая мера предпринята «в связи с растущим беспокойством по поводу серьёзного риска ареста и долгосрочного задержания граждан силами правопорядка Северной Кореи».