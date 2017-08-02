Веллингтон, 2 августа, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Во вторник сразу после объявления об отставке Эндрю Литтла Хасинда Ардерн была единогласно избрана на этот пост. Ардерн уже пообещала «изменить подход» партии, предвыборные плакаты сулят «полную перезагрузку». В планах также «неустанная позитивность» и «лучшая предвыборная гонка в нашей истории». У команды Ардерн есть семь недель, чтобы привлечь избирателей на свою сторону, учитывая, что последнее время рейтинги партии неуклонно шли вниз.

GregorRichardson Хасинда Ардерн

Опросы, опубликованные на прошлой неделе, демонстрировали снижение поддержки до 23%, что крайне взволновало руководство партии. Литтл был вынужден подать в отставку, так как стало понятно, что только такой радикальный шаг сможет дать его партии шанс на победу. В связи с этим Литтл отменил все свои встречи с прессой на вторник и отправился в парламент, чтобы сообщить коллегам о своем решении. В пресс-конференции Ардерн поблагодарила Литтла за его «невероятную работу» последних лет, и сказала, что ситуация, в которой партия очутилась на этой неделе, была «совершенно не тем, чего мы ожидали». По словам Ардерн, партия сохранит акцент на неравенстве и проблемах нехватки жилья, но неизбежно в повестку будут введены и другие темы.