Колониализм умер: маори возглавила Лейбористскую партию Новой Зеландии
Веллингтон, 2 августа, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Во вторник сразу после объявления об отставке Эндрю Литтла Хасинда Ардерн была единогласно избрана на этот пост. Ардерн уже пообещала «изменить подход» партии, предвыборные плакаты сулят «полную перезагрузку». В планах также «неустанная позитивность» и «лучшая предвыборная гонка в нашей истории». У команды Ардерн есть семь недель, чтобы привлечь избирателей на свою сторону, учитывая, что последнее время рейтинги партии неуклонно шли вниз.
Опросы, опубликованные на прошлой неделе, демонстрировали снижение поддержки до 23%, что крайне взволновало руководство партии. Литтл был вынужден подать в отставку, так как стало понятно, что только такой радикальный шаг сможет дать его партии шанс на победу. В связи с этим Литтл отменил все свои встречи с прессой на вторник и отправился в парламент, чтобы сообщить коллегам о своем решении. В пресс-конференции Ардерн поблагодарила Литтла за его «невероятную работу» последних лет, и сказала, что ситуация, в которой партия очутилась на этой неделе, была «совершенно не тем, чего мы ожидали». По словам Ардерн, партия сохранит акцент на неравенстве и проблемах нехватки жилья, но неизбежно в повестку будут введены и другие темы.