Москва, 2 августа, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило о резком ухудшении погодных условий в Москве в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

Сообщается, что в ближайшие часы на Москву обрушится дождь, гроза и ветер. негативные погодные условия сохраняться вплоть до утра 3 августа.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на ночные и утренние часы 3 августа местами в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 14 — 19 м/с», — сказано в сообщении МЧС.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр объявил на 3 августа в Москве «желтый» уровень погодной опасности.