Абхазия, 2 августа, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве склада боеприпасов в Абхазии возросло до 50. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Абхазии.

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Напомним, взрыв прогремел на складе боеприпасов в селе Приморское.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 50 человек, 27 были госпитализированы, из них 19 — граждане России.

Уточняется, что причиной взрыва стало возгорание на охраняемых складах министерства обороны Абхазии, которые находятся выше сероводородного горячего источника в селе Приморское. Причина пожара устанавливается.

Из села Приморское эвакуированы все местные жители. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации призвало российских граждан, отдыхающих в Абхазии, соблюдать осторожность.

На месте взрыва также работают российские военные с седьмой военной базы Вооружённых сил России. Среди российских военных пострадавших нет.

О погибших в результате взрыва не сообщается.