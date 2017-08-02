Лиссабон, 2 августа, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на переполненном пляже недалеко от Лиссабона, погибли два человека, 2 августа сообщает Reuters.

chiaravi Португалия. Пляж

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Оба пилота, находившиеся на борту самолета, остались целы и невредимы. В настоящий момент они доставлены в правоохранительные органы для проведения допроса.

Во время экстренной посадки самолета погибли мужчина и ребенок, отдыхавшие на пляже Кошта-да-Капарика, заявил представитель морских властей Португалии Педро Коэльо Диас.

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Напомним, песчаный пляж Кошта-да-Капарика протяженностью в 20 километров является одним из самых близлежащих пляжей Лиссабона. Кошта-да-Капарика пользуется популярностью среди жителей Лиссабона в период летних отпусков.