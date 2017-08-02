Лондон, 2 августа, 2017, 21:54 — ИА Регнум. «Верхушка Пентагона уверена, что решение Белого дома о поставках летального оружия Киеву в конечном итоге усилит позиции Дональда Трампа в борьбе против Владимира Путина, — пишет корреспондент британской The Daily Express Зое О’Брайен. — Обосновать решение о продаже вооружений можно агрессией Москвы на юго-востоке Украины. Известно, что донбасские сепаратисты при поддержке России просто-таки уничтожили многие районы и без того обнищавшего украинского государства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Как отмечает журналистка, «идеи американских генералов не очень понравились Москве, которая всю прошлую неделю занималась демонстрацией своих военных мускулов. И эта позиция еще больше убеждает многозвездных высокопоставленных военных янки в необходимости открыто и твердо выступить на стороне Украины против России».

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При этом, подчеркивает автор, летальное оружие, которое Пентагон хотел бы поставить Киеву, американцы называют «оборонительным», ведь «переносные зенитно-ракетные комплексы, которые могут быть использованы для борьбы против танков и летательных аппаратов противника, будут применяться украинскими солдатами исключительно в целях отражения агрессии, а не для собственного наступления».

До настоящего момента, напоминает журналистка, американская военная помощь выражалась в поставках нелетального оборудования: приборов ночного видения, радаров ближнего радиуса действия и т.д.

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