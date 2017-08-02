Уфа, 2 августа, 2017, 21:44 — ИА Регнум. В Уфе 2 августа завершилась серия одиночных пикетов, проходивших в рамках всероссийской акции регионального отделения Родительского Всероссийского Сопротивления с требованием широкого обсуждения при принятия новой стратегии в области детства. Как заявили ИА REGNUM организаторы мероприятия, новые документы нужно принимать только после всестороннего анализа результатов завершившейся Национальной стратегии в интересах детей 2012−2017.

Гвидо Рени. Избиение младенцев. Фрагмент

Вчера и сегодня

1 августа одиночный пикет проходил возле входа в Приёмную президента РФ по приёму граждан в Башкирии. Активистка Руниза Девяткина в этот же день попала туда на приём, где изложила чиновникам свою позицию и передала письменное обращение с поясняющими приложениями и схемами. Обращение к президенту было принято.

2 августа пикет проходил возле входа в министерство труда и социальной защиты населения республики. Активист Арслан Хамидуллин направил на имя председателя Общественной палаты РБ Ольги Панчихиной обращение с требованием начать широкое обсуждение итогов завершившейся Национальной стратегии в интересах детей 2012−2017 и плана мероприятий «Десятилетия детства».

«Получается, что единственным способом защиты от навязываемых нашемуобществу под давлением Запада законов, оказывается референдум. Подавляющее большинство граждан России — 87% — считают (согласно опросу общественного мнения на эту тему) необходимым провести референдум по изменению законодательства по этим вопросам», — подчеркнул активист.

Ранее активисты РВС уже проводили всероссийскую кампанию с требованием обсуждения «Десятилетия детства». Одиночные пикеты проходили в том числе и в Уфе 29 и 30 мая 2017 года.

Нет, такое «десятилетие детства» нам не нужно!

Как напомнили участники акции, 29 мая 2017 года президент Владимир Путин в своем указе объявил о «Десятилетии детства» на период 2018—2027 годов с учетом результатов предыдущей стратегии.

«Старая стратегия на 2012−2017 годы была принята без обсуждения с общественностью и представляла собой план действий, в ходе которого принимались вредоносные ювенальные законы, — возмущены общественники. — Ее анализ, результаты должны быть публично обсуждены. Негативный опыт прошлой стратегии, замалчивание фактов ее реализации создает опасность внедрения такого же пагубного проекта «Десятилетия детства» на 2018−2027 годы без обсуждения с общественностью. Новой ювенальный проект для России недопустим, ювенальный беспредел необходимо остановить, а российская семья должна быть сохранена!»

26 июля 2017 года в Общественной палате (ОП) РФ прошли слушания, посвященные обсуждению подготовленного к этому сроку проекта Плана мероприятий согласно указу президента.

«Родители России сделали вывод: в плане «Десятилетия детства», разработанном Минтрудом, заложены элементы ювенальной идеологии, такие как «секспросвет» с малых лет, «телефон доверия» (жалобы-доносы детей на родителей), так называемое жестокое обращение (например, «закон о шлепках»), которым называются обыкновенные элементы воспитания детей, и другие, завуалированные под «заботу о детях» ювенальные технологии», — утверждают активисты.

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По словам собеседников агентства, большинство присутствующих на общественных слушаниях, включая представителей РВС, отметили, что невозможно сделать правильный документ без опоры на анализ предыдущего. В данном же случае анализ результатов Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы не был проведен, не был представлен на общественное обсуждение, зато предложено было наспех подать сырой и не прошедший широкое обсуждение документ. Данное обстоятельство, скорее всего, говорит о том, что действительные предложения, которые войдут в план, будут готовить другие люди, и, следовательно, все «обсуждение», которое прошло 26 июля в стенах ОП РФ, является полной профанацией.

За и против

В Уфе есть как сторонники, так и противники технологий ювенальной юстиции, позиции со временем могут меняться, как они изменились у сенатора Елены Мизулиной.

«Её оценка плана «Десятилетия детства» вполне однозначна — в основу Плана положена западная «идеология детства», когда ради соблюдения «прав ребенка» ставится под удар сам институт семьи», — подчеркивают активисты.

В 2012 году о своей поддержке идей ювенальной юстиции в Башкирии заявляли некоторые чиновники.

«Я сторонник тех ювенальных технологий, которые применяются при осуществлении правосудия над детьми, — отмечала уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова. — Не нужно воспринимать ювенальную юстицию как возможность посадить взрослых. Такое понимание ювенальной юстиции — это не что иное, как пробужденный страх взрослых. Чаще всего такая подача этих технологий вызывает опасение у агрессивных родителей, которые пользуются манипуляцией детьми. Также высказываются и учителя, которые выстраивают жесткие отношения с учениками. Я знаю, что в тех семьях, где между родителями и детьми доверительные и хорошие отношения, об этом даже не говорят и не боятся принятия закона о ювенальной юстиции».

Рядовые родители, как правило, не в восторге от «телефонов доверия» и «законов о шлепках».

«Да, замотанные родители иногда могут повысить голос на своего ребёнка, могут шлёпнуть по попе, ребёнок может обидеться и пожаловаться. Но ведь он не понимает, что в самом хорошем детдоме, не говоря уже об обычном, ему будет хуже, чем в своей, пусть и несовершенной семье», — уверены родители.

По мнению политолога Дмитрия Казанцева, ювенальная юстиция по своему содержанию во многом справедливо критикуется за подмену понятия воспитательного процесса приоритетом гедонистических ценностей и эгоцентризма.

«Выходит, что юный гражданин является только объектом воспитания, который как «священная корова» не должен подвергаться ни критике, ни каким-либо назиданиям со стороны своих родителей. То есть правовой аспект защиты гражданских прав ребенка справедливо учитывается, а вот педагогический уклон уходит на второстепенные роли», — констатировал эксперт.

Но если обратиться к советскому опыту, то мы увидим включенность ребенка в качестве полноценного участника воспитательного процесса, творца и соратника взрослого, но с культом трудовой дисциплины и коллективного бессознательного.

«Нынешний же педагогический подход, вероятно, и не самый лучший, но пока рано говорить о его несостоятельности или ошибочности. Вместе с тем важно избежать однобокого подхода, как это было в СССР. Воспитание не должно строиться только на императиве коллективных ценностей или, наоборот, западном индивидуализме», — заключил собеседник ИА REGNUM.