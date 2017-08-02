Благовещенск, 2 августа, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Кремль прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций против Российской Федерации (а также Ирана и КНДР). Соответствующее заявление журналистам сделал сегодня, 2 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он отметил, что подписание президентом Трампом закона о новых санкциях против России ничего не меняет, так как сам закон был одобрен подавляющим большинством обеих палат Конгресса, что означает невозможность наложения на него президентского вето.

«Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект и с подписью или без подписи президента (США) он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет», — сказал Песков.

Речь идёт о законопроекте, который значительно расширяет секторальные санкции против российской экономики. Кроме того, санкции вводят значительные ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европейском союзе.

В частности, новый санкционный закон корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Стоит отметить, что в первоначальной редакции законопроекта речь шла о всех подобных проектах в Российской Федерации, в которых участвуют физические и юридические лица, попавшие под американские санкции. Однако в окончательной редакции под санкции попадут только новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более. При этом речь идёт как о внутрироссийских проектах, так и о зарубежных.

Напомним, Москва восприняла новые санкции крайне негативно. После того, как законопроект был одобрен Конгрессом, российские власти предписали сократить персонал американских дипломатических миссий в России почти в три раза.

В Евросоюзе, который сильно рассчитывает на совместные с Россией энергетические проекты, в частности, на «Северный поток-2» и на «Турецкий поток», раскритиковали новые американские санкции.

Евробюрократы прямо заявили, что с помощью новых санкций США пытаются освободить место для своего газа на энергетическом рынке ЕС. Еврокомиссия пригрозила США ответными мерами.

Что касается Трампа и его администрации, то они также были не в восторге от новых антироссийских санкций, о чём накануне заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон. Однако, законопроект был принят обеими палатами Конгресса практически единогласно, что означает невозможность использования президентом права вето. Подпись Трампа на принятие закона о новых антироссийских санкциях по сути не влияла.