Берн, 2 августа, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Сокращая численность американских дипломатических представительств с 1210 до 455 человек, Владимир Путин явно добавляет себе популярности, считает московский корреспондент швейцарской Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Самая большая высылка дипломатов за всю историю отношений между США и РФ оказалась эффектным ответом Путина на новые американские санкции. Кроме того, российский президент побеспокоился о том, чтобы обставить это событие «удорожающим», превращающим победу в поражение, образом: для объявления этого решения он дождался 30 июля, Дня ВМФ России, который в Санкт-Петербурге отмечался грандиозным парадом кораблей, равному которому не было за все постсоветское время. Параллельно российское ТВ транслировало парады в Севастополе и сирийском Тартусе, подчеркивая мощь военно-морских сил России. На фоне этого заявление об ответных действиях на высылку Обамой российских дипломатов выглядело особенно эффектно», — отмечает журналист.

Гриншпан считает, что российский руководитель не лишен некоторой склонности к производству внешних эффектов: «он выстраивает свою популярность на обещании вновь сделать Россию супердержавой, способной на равных соперничать с США».

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«По мере приближения президентских выборов 2018 года он все меньше демонстрирует желание идти на уступки на международной арене, а последним своим ответом на санкции он просто показал, что с пренебрежением относится к Трампу, поскольку убедился, что тот реально не может противостоять Конгрессу и принимать самостоятельные решения», — цитирует швейцарский автор эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова. И присоединяется к высказыванию политолога Сергея Маркова: «Чем больше американских санкций — тем выше рейтинг Путина. Санкции означают попытку вмешательства Конгресса и Трампа во внутренние дела России, сами того не желая сыграв на стороне Путина. Что ни придумают в Америке, получается российскому лидеру в плюс».

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