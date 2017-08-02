Углич, Ярославская область, 2 августа, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, открылся XI Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В первый день фестиваля зарегистрировалось более 250 человек. Мероприятие продлится до 6 августа.

«Фотопарад в Угличе» Шествие. Работа Владимира Луповского

На торжественной церемонии открытия в Доме кино «Россия» выступали директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова и председатель оргкомитета фестиваля Елена Канева. Была озвучена программа фестиваля и названы его кураторы. Так как в этом году Россия празднует 100-летие революции 1917 года, главной темой фестиваля стала «Память».

«Фотопарад в Угличе» открылся выставками советского фотографа Валерия Фаминского «V.1945» и фотокорреспондента агентства ТАСС Валерия Матыцина. После этого состоялся парад участников фестиваля по центральным улицам Углича в сопровождении эстрадно-духового оркестра им. А. П. Сысоева.

Главными событиями первого фестивального дня стали приветственная «Фотосушка» и Инстамит Olympus, в ходе которых участники знакомились, фотографировали и делились своими работами. Первым победителем «Фотосушки» стала Анастасия Ерохина из Петропавловска-Камчатского.

В рамках фестиваля были открыты выставки финалистов конкурса «Точка на карте. Память места» и выставки тревел-направления Марии Плотниковой «LATINO» и Александра Кряжева «Сибирь».

«Фотопарад в Угличе» Первая фотосушка на открытии фестиваля. Работа Ангелины Первых

Завершился первый фестивальный день показом документального фильма Леонида Парфенова «Цвет нации» о пионере цветной фотографии в России Сергее Прокудине-Горском.

За пять фестивальных дней в Угличе будут организованы 16 выставок, лекционная программа по четырем направлениям (документальная, арт-, тревел‑ и коммерческая фотография), в рамках которой пройдет более 60 лекций и мастер-классов и другие мероприятия.