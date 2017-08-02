Абхазия, 2 августа, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Сообщается, что взрыв прогремел на складе боеприпасов Вооружённых сил Абхазии, который расположен в селе Приморское.

Km-ra.org Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии

По данным пресс-службы посольства Российской Федерации в Абхазии, которая ссылается на данные Минздрава республики, в результате взрыва на складе боеприпасов пострадали 27 человек, из них 19 — граждане России. О погибших информация не поступала.

К месту взрыва уже прибыли все экстренные службы Абхазии, а также военные. Также стало известно, что российские военные с седьмой военной базы также прибыли к месту взрыва.

Облет места взрыва произведен с помощью беспилотного летательного аппарата. Военные выясняют, что именно взорвалось на складе.

Информация уточняется.