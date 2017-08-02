Мурманск, 2 августа, 2017, 20:56 — ИА Регнум. В Мурманской области составили прогноз кадровой потребности экономики и социальной сферы региона на пятилетний период. Как передаёт 2 августа корреспондент ИА REGNUM, документ представили широкой публике на совещании в региональном комитете по труду и занятости населения.

Константин Коровин. Мурманский берег

«Согласно прогнозу, перспективная потребность в трудовых ресурсах — преимущественно в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена — наиболее велика в строительстве, что обусловлено, в первую очередь, реализацией мероприятий и инвестиционных проектов, связанных с активизацией хозяйственной деятельности в Арктике, а также на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте и в здравоохранении, — объяснили в пресс-службе правительства Мурманской области. — Разработчики прогноза подготовили и рейтинг десяти наиболее востребованных в перспективе укрупненных групп специальностей по всем уровням образования и программам подготовки».

По мнению авторов-составителей рейтинга, лидерами в списке программ подготовки квалифицированных рабочих являются техника и технология строительства, машиностроение, сервис и туризм, электро‑ и теплоэнергетика.

«Среди программ подготовки специалистов среднего звена лидируют программы сервиса и туризма, сестринского дела, экономики и управления, клинической медицины. Среди программ по подготовке бакалавров в числе первых — экономика и управление, образование и педагогические науки, социология и социальная работа, юриспруденция, по программам специалитета — клиническая медицина, техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, юриспруденция, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по программам магистратуры — экономика и управление, образование и педагогические науки, сельское, лесное и рыбное хозяйство, биологические науки».

Отметим, в то время, пока чиновники определяются с пулом необходимых для освоения Арктики специалистов, с севера, в частности, из Мурманской области, массово уезжают люди.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года регион покинули уже 500 человек. В целом специалисты прогнозируют снижение среднегодовой численности населения Мурманской области за период 2016—2019 годов на 17,2 тыс. человек.

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