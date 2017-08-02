Калининград, 2 августа, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Чтобы калининградцы могли летать в «большую Россию» по приемлемым ценам, нужны не государственные субсидии, а конкуренция между российскими и зарубежными авиаперевозчиками. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 2 августа, экс-сенатор от Калининградской области (2011−2016) Николай Власенко, комментируя закрытие продажи льготных авиабилетов на калининградском направлении.

Molod39.ru Калининградская футболка «Мы — россияне»

«Абсолютные величины субсидирования ни о чем не говорят, — сказал собеседник ИА REGNUM. — Ну дали 300 миллионов, они кончились, и билеты вновь подорожали».

По мнению экс-сенатора, пока российские авиакомпании, прежде всего, «Аэрофлот», доминируют на основных рейсах в Калининград, цены снижаться не будут.

«Считаю, что субсидии — этот не верный путь, — сказал Власенко. — Стратегически правильнее, на мой взгляд, не выделять бюджетные деньги авиационным монополистам, а развивать конкуренцию, например, запускать на рынок перелётов на калининградском направлении иностранные компании. Дайте больше компаний, и рынок сам всё расставит на свои места, прежде всего, в ценообразовании».

«Уверяю, цены станут вменяемыми, — продолжил он. — Калининградцы же летают из Польши в Испанию по вменяемым ценам, а по расстоянию это почти вдвое дальше, чем из Калининграда в Москву. А потом мы удивляется, что калининградцы Россию не видят. Так Россия дорогая! Кто же ребенка повезет в условный Воронеж за такие сумасшедшие деньги?»

«Сегодня у человека очень простой выбор. Лететь из Москвы в Турцию или в Калининград. Сейчас — в бархатный сезон — дешевле лететь в Турцию. И человека вы никак не переубедите сделать обратное. Ситуация изменится, как только в Калининград станет летать дешевле, чем в Анталию. И если человек заплатит меньше за перелёт, то он, естественно, больше оставит в Калининграде как турист. Арифметика простая», — сказал Власенко.

ИА REGNUM уточняет, что накануне три авиакомпании заявили, что выбрали льготные билеты в Калининград. Первым об этом объявил «Аэрофлот», закрыв с 1 августа продажи билетов по субсидируемым тарифам как в Калининград, так и в Симферополь.

Затем соответствующее заявление сделали «Уральские авиалинии», приостановив льготные рейсы не только из Москвы в Калининград, но и по новому маршруту Екатеринбург — Калининград, открывшемуся лишь в середине июля 2017 года. Затем стало известно, что льготные билеты кончились у «Нордавиа».

Оставшиеся четыре компании — «ЮТэйр», «Сибирь», «Ред Вингс» и «Саратовские авиалинии» — пока не сообщают о приостановке продаж, но, по сообщениям калининградских блогеров, купить билет за 3800 рублей можно лишь на отдельные рейсы.

Весной ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году бюджетные ассигнования на реализацию этой программы составили 341 млн рублей. Для сравнения: в 2016 года на эти цели из федерального бюджета было выделено на 120 млн рублей больше — 462 млн рублей. При этом в прошлом году авиакомпании фактически сорвали программу, не освоив до 100 млн рублей.

Льготный тариф составлял 7600 рублей по маршруту Калининград — Москва туда и обратно. Ожидалось, что действие программы завершится 15 октября 2017 года.

Известно, что правительство Калининградской области направило письмо в Росавиацию с просьбой об увеличении финансирования компенсации авиаперевозок калининградцам.