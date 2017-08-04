Лос-Анджелес, США, 4 августа, 2017, 06:18 — ИА Регнум. В начале 50-х, после провалившейся попытки создать собственную кинокомпанию, Альфреду Хичкоку, будущему «королю ужасов», позарез требовался не просто успех, а подлинный триумф. В качестве литературной основы для своего рывка к вершинам славы он избрал роман Патриции Хайсмит. Его не привлекала ни социальная драма в силе «Американской трагедии» Драйзера — путь, который предлагал первоисточник, ни классический триллер с саспенсом ради саспенса. Он решил показать столкновение героя с глубинами собственного подсознания. О том, как в классическом триллере сплелись воедино острая сюжетная интрига и вечная тема «темного двойника», рассказывает историк кино, постоянный автор ИА REGNUM Валерий Рокотов.

Плакат фильма «Незнакомцы в поезде»

Тем, кто часто путешествует, смотреть фильм «Незнакомцы в поезде» можно на свой страх и риск, иначе, пожалуй, побоишься лишний раз заговорить с попутчиком. В самом деле, вдруг возьмет да и предложит «убрать» поднадоевшего родственника, да не только предложит, но и исполнит обещанное, а вам придется платить за непрошеную услугу той же монетой, иначе ваша жизнь превратится в ад. Поиск сценариста, который сумел бы воплотить воистину безумный замысел, дался Хичкоку непросто. Известный автор детективов Раймонд Чандлер оказался слишком трезвомыслящим человеком, не смог проникнуться идеей, действовал по шаблону, и его вариант сценария был с негодованием отвергнут.

Тему шизофренической раздвоенности Хичкок проводит через весь фильм. Куда ни глянь, везде «двойка» — два главных героя, два любовника у неверной жены, двое старичков на карусели, два стакана на столе и даже сам режиссер раздвоился, появившись в кадре с контрабасом, весьма напоминающим его собственный силуэт. Актер, сыгравший убийцу, был выбран на эту роль не случайно — Роберт Уокер только что вышел из психиатрической клиники.

Подробнее о фильме читайте здесь: Тёмная сторона теннисиста

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