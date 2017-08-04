Москва, 4 августа, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Динамика сокращения дилерской сети в России впервые за четыре года изменилась в сторону роста, число открытых дилерских центров превысило число закрытых. И все же, по словам президента Ассоциации российских автомобильных дилеров Олега Моисеева, говорить о том, что кризис преодолен, пока рано. Ситуацию на автомобильном рынке анализирует корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Автомобили

Банкротства в данной отрасли все еще продолжаются, есть компании с серьезными финансовыми сложностями, одни из которых вплотную приблизились к разорению, а других еще может спасти вмешательство инвесторов. Автомобильный эксперт Сергей Баранов уверен, что ситуация в целом улучшается, хотя печальные новости еще будут.

Реальность, с которой столкнулись дилеры, сильно отличается от тех ожиданий, которые строились относительно авторынка, и от тех значений, на основании которых несколько лет назад строились бизнес-планы. Трудности в данном секторе совпали с нестабильностью рубля и общим экономическим спадом.

Тем не менее сейчас продажи новых легковых и коммерческих автомобилей растут: только за первый месяц в России продали 141 000 машин (этот показатель на 15% превышает данные аналогичного периода 2016 года). Согласно прогнозам, в августе тенденция к росту продолжится. С большей уверенностью говорить о выходе из кризиса можно будет в случае, если за октябрь-декабрь продажи продолжат расти.

Подробнее о состоянии авторынка в РФ читайте в статье: Авторынок: восставшие из мертвых

Читайте также другие статьи Виктории Бабаевой, посвященные автомобильной и общей транспортной тематике.