Вашингтон, 2 августа, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им закон о новых санкциях против Российской Федерации содержит существенные недостатки. Соответствующее заявление американского лидера распространила его пресс-служба сегодня, 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил, что Конгресс США, который продавил этот закон, включил в него «явно неконституционные меры». Какие именно меры, не уточняется.

Напомним, ранее сегодня Трамп был вынужден подписать закон о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новые санкции касаются в том числе российских энергетических проектов.

Дело в том, что данный законопроект был принят обеими палатами Конгресса практически единогласно, что не позволяет Трампу наложить на него вето.

В самой администрации Трампа не в восторге от этого законопроекта, о чем заявил накануне государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва не стала дожидаться подписания закона Трампом и предприняла ответные меры после принятия документа в сенате Конгресса США.

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился сократить американскую дипломатическую миссию в России до численности российской дипмиссии в США. Это означает уменьшение штатного числа сотрудников миссии почти в три раза.