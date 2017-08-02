Киев, 2 августа, 2017, 19:50 — ИА Регнум. В Минэнерго Украины объяснили, что инвестиционный проект «Нафтогаза» по кредитному соглашению с Государственным банком развития КНР (ГБР) необходимо доработать. Так, в проекте, разработанном украинской энергокомпанией, есть неточности в указании целей использования кредита. Это значит, что «Нафтогаз» и китайский банк в 2012 году договаривались направить кредитные средства на реализацию одного проекта, а подала заявку компанию на другой. При этим никаких документов, где были бы прописаны такие изменения в соглашении, просто не было.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Кроме того, комиссия в ходе государственной экспертизы инвестиционных проектов топливно-энергетического комплекса обнаружила нарушения требований по проекту. По результатам экспертизы комиссия пришла к выводу о том, что технические характеристики оборудования не соответствуют задачам инвестиционного проекта. Они также не соответствуют анализу возможности осуществления проекта за счет собственных уже имеющихся средств или привлечения кредитных средств от других международных организаций.

В министерстве также обратили внимание на то, что «Нафтогаз Украины» и Государственный банк развития Китая подписали договор еще четыре года назад, а инвестиционный проект украинская энергокомпания подала только сейчас. Еще в соглашении не учитываются законодательные особенности Украины. Как отмечается в послании Минэнерго «Нафтогазу», соглашение предусматривает использование не менее 60% товаров и услуг китайского происхождения, при этом поставщик должен выбираться по результатам открытого тендера. Однако из-за особенностей законодательства Украины может получиться так, что кредитные средства будет невозможно использовать, поскольку победителем тендера может стать любой поставщик оборудования. Учитывая все эти обстоятельства и недоработки, в министерстве призвали «Нафтогаз» последовательно и своевременно выполнять «миссию государственной компании».

Как ранее писало ИА REGNUM, еще в 2012 году «Нафтогаз» и китайский банк подписали договор на $265 млн, что планировалось использовать для закупки 15 буровых установок, оборудования для них, а также пяти установок для капитального ремонта скважин. Благодаря реализации этих планов, как подсчитали эксперты, Украина смогла бы в течение 15 ближайших лет увеличить добычу газа. Это особенно актуально для страны сейчас, когда вся ее энергетика находится в упадке, большинство оборудования устарело и неэффективно.

Однако во вторник, 1 августа, в «Нафтогазе» сообщили, что Минэнерго Украины к концу июля завершило проведение госэкспертизы инвестиционного проекта и приняло решение о «предоставлении негативного заключения». В свою очередь, в украинской энергокомпании сказали, что из-за этого продолжать работу в рамках кредитного договора более невозможно.