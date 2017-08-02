Степанакерт, 2 августа, 2017, 19:01 — ИА Регнум. В январе-июне 2017 года показатель экономической активности в Нагорном Карабахе по сравнению с тем же периодом 2016-го года составил 115%.

novostink.ru Степанакерт

По данным национальной статистической службы Нагорно Карабахской Республики, которые приводит «Арцахпресс», в первом квартале 2017 г. валовой внутренний продукт в рыночных ценах составил 43,3 млрд драмов ($90.2 млн) или 108,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-марте самые высокие показатели были зафиксированы в сферах промышленного производства, строительства и внешнего товарооборота, составив соответственно 115,6%, 151,3% и 160,2%. В сфере промышленности выделяется эксплуатация открытых шахт.

Валовая продукция сельскохозяйственного сектора (включая лесное хозяйство и рыболовство) составила 5,1 млрд, данный показатель на 15,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная заработная плата составила 101,1. В то же время индекс потребительских цен составил 98,8%, уменьшившись на 1,2% по сравнению с предыдущим годом.

Был зарегистрирован также заметный рост в сфере торговли и услуг — 106,5% и 108,3% соответственно.