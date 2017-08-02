Москва, 2 августа, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Очередные санкции со стороны США ставят под сомнение восстановление российско-американских отношений и будут способствовать взаимодействию РФ и Евросоюза. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о масштабном расширении санкций против России, и президент США Дональд Трамп его сегодня подписал. Мы понимаем, что это стало следствием чудовищной русофобской кампании в США, развёрнутой ещё при президенте Бараке Обаме», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что изучение российского досье стало главной темой для оппонентов Трампа. Сам американский президент, по словам Слуцкого, находится под «жесточайшим внутриполитическим прессингом».

«Подписание им документа было ожидаемым. Но тем не менее это, безусловно, новый удар по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе», — заявил Слуцкий.

Тем временем российская сторона 28 июля уже предприняла ответные меры в дипломатической сфере, а также оставила за собой право на их расширение. Между тем, по мнению парламентария, реагировать на новые санкции придётся не только России.

«Как уже не раз говорилось, новые санкции направлены не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских стран, на серьёзные ограничения в сотрудничестве в энергетической сфере. Еврокомиссия уже заявляла, что будет рассматривать меры адекватного реагирования на этот закон США», — напомнил Слуцкий.

Какой именно будет реакция Евросоюза, сегодня сказать сложно, однако вполне возможно, что ЕС будет действовать в интересах России.

«Не исключаю, что наши дальнейшие шаги могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС. В вопросе противоправности ужесточения санкционного давления Европа качнулась в сторону здравого смысла, и сейчас этот фактор, безусловно, может нас объединить», — считает Слуцкий.