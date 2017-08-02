Лондон, 2 августа, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Около 70 туристов застигнуты непогодой в горах Северной Ирландии, чрезвычайные службы Великобритании участвуют спасательной операции, 2 августа сообщает Associated Press.

_Artemis_ Ирландия. Горы

Читайте также: Гражданин России и два чилийца погибли при восхождении на гору в Перу

В горах Северной Ирландии около 70 человек, включая военных курсантов, проходили курсы горной подготовки, когда погодные условия резко ухудшились.

Представители береговой охраны Великобритании опубликовали сообщение в социальных сетях, что среди туристов нет пропавших без вести, однако не исключено, что среди них могут находиться раненые.

Читайте также: Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке отнесло в сторону от посёлков

Поисково-спасательные вертолеты направились в район горной цепи Морн, расположенной на юго-востоке Северной Ирландии.