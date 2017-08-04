Киев, 4 августа, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Более того: херсонская администрация особо указало на помощь агентства США по международному развитию USAID, без помощи которого этого исторического события не состоялось бы. А национальный парламент сообщил, что перевозка грузов водным путем обойдется на четверть дешевле, чем разбитыми дорогами.

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К сожалению, эти «разбитые дороги» и указывают на вынужденность данной меры, необоснованно выдаваемой за прорывное достижение. С той же самой логикой можно пересесть с автомобилей на лошадей и объявить это инновационным событием с заботой об окружающей среде.

Архаизация — не единственный тренд майданной власти в области экономики. Дорого обходится Украине американский уголь, на поставку которого только что заключен контракт: цена составила 113 долларов, что вдвое дороже, чем в Донбассе, и в полтора раза, чем в России. Переплата до конца года составит минимум 35 миллионов. «Свидомое» решение, но дело не только в этом. Помимо политики, работает и финансовая составляющая: украинские компании неоднократно уличались в том, что выдавали контрабадный донецкий уголь за поступивший из ЮАР, разумеется, удерживая разницу в цене в свою пользу.

Но майдан отличается не только перевернутым с ног на голову понятием патриотизма, помноженным на коррупционную составляющую. О колониальном компоненте современной экономики Украины читайте в статье: Очередное дно майдана: баржа с арбузами за деньги США

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