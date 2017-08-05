Москва, 5 августа, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Грэм Макрей Барнет, автор романа «Его кровавый проект», который выйдет на русском языке в августе этого года, не соответствует стереотипному представлению читателей о писателе-«детективщике». Барнет почти раним и лишен заметного снобизма. Когда он читает вслух свой текст, голос его звучит гипнотически-медитативно. Возможно, секрет популярности его книг в том, что они в какой-то мере и являются медитациями о жизни. Россию Барнет посетил в рамках семинара «Британская литература сегодня», проходившего с 12 по 15 июля в Ясной Поляне. В интервью с литератором, постоянным автором ИА REGNUM Дмитрием Тёткиным писатель рассказал, как и для чего пишет свои книги, о восприятии своего творчества читателями из разных стран, о своих взаимоотношениях с реальностью, национальным духом и славой.

Личный архив Грэма Макрея Барнета Грэм Макрей Барнет

Грэм Макрей Барнет считает себя «медленным» писателем и даже не пытается тягаться в плодовитости, например, со своим кумиром Сименоном. Стезя исследователя общества, для которого создание увлекательного сюжета — всего лишь прием, его также не влечет. Впрочем, и изучать криминал как таковой ему неинтересно. Цель писателя — рассказать историю через персонажей, помещенных в свой достоверный мир, в котором каждый читатель, откуда бы он ни был родом, может найти что-то созвучное своему жизненному опыту. Сам Барнет признает, что в его ментальности определенно есть что-то шотландское, хотя он не считает себя «националистом».

После номинации на премию Букера к Барнету пришла известность. Его последний роман переведен на 15−20 языков, включая русский. Но писатель не рассматривает высокие тиражи как средство обогащения, а всего лишь как средство заниматься какое-то время творчеством, не задумываясь о деньгах. Из благ земных он приобрел за последнее время разве что новую пару джинсов.

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