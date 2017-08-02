Симферополь, 2 августа, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Власти Крыма запустили сайт благодаря которому любой желающий сможет отслеживать процесс поступления, распределения и расходования бюджетных средств, как на уровне Республики, так и в муниципальных образованиях. Об этом 2 августа на пресс-конференции в Симферополе рассказал зампредседателя Совета министров РК Виталий Нахлупин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Васильевич Федоров . Эриклик. Фонтан. Крым.1872

«С помощью портала «Открытый бюджет» любой желающий сможет ознакомиться с основными вопросами, цифрами, процедурами бюджетного процесса. Этот сайт требует минимальных экономических знаний, но позволяет сделать достаточно большие финансовые выводы», — отметил чиновник.

По его словам, основная цель этого сервиса — обеспечить прозрачность бюджетного процесса и повысить эффективность управления.

«Пользователи портала смогут в динамике отслеживать основные показатели социально-экономического развития Крыма: размер средней зарплаты, уровень безработицы, величина прожиточного минимума, индекс потребительских цен. Также можно узнать, в какие муниципалитеты и на какие цели направляются те или иные бюджетные деньги. Кроме того, пользователям предоставлена возможность участвовать в обсуждении и задавать вопросы, касающиеся казны и бюджетного процесса», — подчеркнул Виталий Нахлупин.

По его словам, обращения и отзывы граждан будут учитываться при формировании тех или иных статей расходов бюджета Республики.

По информации министра финансов Крыма Ирины Кивико, которую она озвучила 2 августа, с начала года доходы бюджета Республики выросли на 4,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. В частности, за январь-июль этого года крымская казна пополнилась на 29,4 млрд рублей. В то же время из федерального бюджета Крым получил 44,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов всех видов.

Также отметим, что три недели назад крымский министр финансов сообщила, что за первое полугодие 2017 года в консолидированный бюджет РК в виде налоговых и неналоговых поступлений поступило 31,4 млрд руб доходов, что на 4,7% выше плановых показателей.