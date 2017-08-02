Москва, 2 августа, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Не стоит обманываться, что требования ФАС к «четверке» крупных сотовых операторов отменить роуминг абсолютно снизит доходы операторов. Бизнес довольно легко сможет адаптироваться к этой мере, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнёр Odgers Berndtson в России Роман Тышковский.

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«Вспомним, сколько процессов нам казалось невозможными ранее? Например, перейти со своим номером на другого оператора. Сейчас это не в один клик, но легко можно сделать, и таких примеров очень много», — сказал эксперт.

«Механизм ухода от роуминга будет несложен, но это будет стоить денег потребителю. Единожды чуть больше заплатив, потребители привыкнут. Произойдет вот что: роуминг уйдет из затрат, но будет эффект размазывания стоимости, то есть остальные услуги чуть подорожают, например, поднимутся тарифы, но несущественно. И эта мера тоже приживётся. Сейчас стоимость связи в России самая низкая по сравнению со всем миром», — пояснил Тышковский.

«В регионах, наверное, будет чуть ощутимее этот рост, но совсем не критично, может, чисто психологически, а, учитывая предвыборный год, все будет введено мягко, и тут войдут в силу механизмы или постепенного, или частичного «включения» повышения, что пройдет незаметно», — считает эксперт.

«Аналогичные перемены уже пережили крупнейшие компании. Например, Vodafon, и везде проходило по схеме того, что после отмены повышались тарифы или же услуги.

Взять Телеком Латвия или Бит Телеком ранее тарифы были внутри 2,5 евро, теперь тариф, который предполагает выезд за границу 6 или 8 евро», — привел цифры Тышковский.

«В целом отмена роуминга — один из путей ухода от рабства оператора или связи. После отмены роуминга каждый человек в путешествии будет чувствовать себя свободнее и мобильнее, что в принципе выгодно и бизнесу, и потребителю», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации из-за монопольно высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге возбудила антимонопольное дело в отношении операторов «большой четверки».

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