Липецк, 2 августа, 2017, 17:19 — ИА Регнум. В Липецкой области развивается использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), одним из которых стала реализация проектов по использованию пеллет — топливных гранул из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. Об этом рассказал начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Альберт Соковых.

E-va.pro Электрозаправка

С производством и использованием пеллет власти планируют решить сразу две проблемы: снизить затраты на покупку энергоресурсов и улучшить экологическую обстановку.

В 2016 году с привлечением средств областного бюджета пеллетные котлы были установлены для отопления бассейнов в райцентрах Тербуны и Долгоруково в межотопительный период, когда нет централизованного теплоснабжения.

«В этом году планируется строительство пеллетной котельной для спортивной школы в Тербунском районе», — рассказал Альберт Соковых.

Еще одно новое направление в работе областного управления энергетики и тарифов — это развитие инфраструктуры для экологически чистого транспорта. По поручению главы администрации Липецкой области Олега Королева разрабатывается программа развития сети АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) для транспорта, работающего на компримированном газе, а также созданию и развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Администрация региона и филиал ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» совместно с ПАО «Лукойл» реализуют пилотный проект по строительству первой зарядной станции. Она будет возведена к концу 2017 года на территории АЗС «Лукойл», расположенной на трассе М4-Дон в Хлевенском районе.

Создание и расширение сети электрозаправок — востребованное и перспективное направление. По прогнозам, в России к 2020 году появится около 200 тыс. машин с электродвигателем.

«Для Липецкой области электромобили особенно актуальны. Развитие этого вида транспорта снизит нагрузки на экологию, повысит комфорт жителей и гостей региона, а также создаст дополнительные условия для развития бизнеса», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.