Вашингтон, 2 августа, 2017, 16:59 — ИА Регнум. По информации агентства, ракета была запущена без боевой части.

US Air Forces Запуск МБР Minuteman III

Уточняется, что запуск ракеты Minuteman III был произведен 2 августа в 12:10 мск с территории военно-воздушной базы Ванденберг, расположенной в американском штате Калифорния.

Американские военные заявляют, что ракета пролетела 6760 км над акваторией Тихого океана и упала в расчетном районе около атолла Кваджалейн.

Как сообщало ИА REGNUM, целью запуска новой ракеты заявлялось тестирование надежности и точности ракеты-носителя.

Напомним, ранее новая американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III испытывалась 26 апреля и 3 мая. Тогда оба испытания были признаны успешными и было заявлено, что межконтинентальная ракета пролетела 6700 км и упала в намеченном районе возле Маршалловых островов Тихого океана.