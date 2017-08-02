Симферополь, 2 августа, 2017, 16:47 — ИА Регнум. «…Мы внимательно всё изучили и поняли, что завещание великого Фиделя, который просил не присваивать его имя никаким объектам на Кубе, касается только Острова Свободы! А вот Полуостров Свободы просто обязан помнить имя великого команданте и большого друга России!!! Именно поэтому 5 августа на территории #ЕкстримКрым2017 мы торжественно откроем монумент, неподалёку от которого будет, уверен, в скором времени заложена набережная имени Фиделя Кастро!!!»

ИА REGNUM Фидель Кастро

Пятый международный фестиваль экстремальных видов спорта Extreme Крым проходит в поселке Оленевка с 22 июля по 5 августа. В этом году на него съехались участники из 15 стран.

Фидель Кастро, который в 1959 году возглавил партизанскую войну, приведшую к свержению режима Батисты, руководил Кубой почти 60 лет, до 2008 года. Скончался Кастро в ноябре 2016 года. При этом на Кубе, следуя пожеланию команданте, отказались от установки памятников ему и присвоения его имени улицам, площадям.

Между тем практически сразу после смерти Фиделя Кастро о намерении назвать улицы его именем заявляли в Москве, Воронеже, Брянске, Перми. В Северной Осетии именем лидера Кубы назвали горную вершину, а в Москве в феврале появилась площадь Фиделя Кастро.

Отметим, что в последнее время на территории Крыма и Севастополя обсуждается установка сразу нескольких памятников. В июле ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов выступил с инициативой установки памятника поэту Осипу Мандельштаму. В Севастополе утвердили место установки памятника Григорию Потемкину. Кроме того, активно обсуждается и установка монумента, который официально назван памятником Примирения и должен быть посвящен событиям Гражданской войны. По вопросу установки последнего принято решение провести общественные слушания — уж слишком много споров вызвала эта инициатива.